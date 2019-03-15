İşte Alanya -Kıbrıs feribot seferinin başlayacağı tarih

Geçtiğimiz yıl Alanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında başlayan feribot seferleri bu yıl da devam edecek

İşte Alanya -Kıbrıs feribot seferinin başlayacağı tarih
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-Haber: Alper KUTAY

2018 yılında büyük ilgi gören seferler, kış mevsiminin gelmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olarak durdurulmuştu. 2019 yılında yeniden başlayacak olan seferlerin tarihi açıklandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya ile Kıbrıs seferlerinin ilki 2 Haziran Pazar günü saat 14.30’da yapılacak. Yılın ilk feribotunun Alanya’dan yola çıkmasının ardından, her Pazartesi ve Cuma günü seferler düzenli olarak devam edecek. Arabaların alınmadığı ve sadece yolcu olarak gidilebilen seferlerin bilet ücretlerinin 240 ve 270 TL arasında değiştiği bildirildi.

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