İşte Alanya Dövizciler Birliği'nin yeni yönetimi

Alanya Dövizciler Birliği (ALDÖBİR) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

İşte Alanya Dövizciler Birliği'nin yeni yönetimi
banner404

ALDÖBİR'İN mevcut başkanı Ahmet Dayanç güven tazeledi. Seçime tek liste ile giren ve üyelerin tamamının oylarını alan Dayanç’ın yardımcılığına Serdar Uygun seçilirken, Ali Çintaş, Hasan Aslan ve Feyzullah Çelik de yeni yönetimde yer alan isimler oldular. Kendisini bu göreve yeniden layık gören üyelere teşekkür eden ALDÖBİR Başkanı Ahmet Dayanç, geçmişte olduğu gibi üyelerin haklarını korumak için ellerini taşın altına koymaktan imtina etmeyeceklerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 14:35
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'da otel lojmanında kalan arkadaşlarının...
Antalya'da otel lojmanında kalan arkadaşlarının...
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479