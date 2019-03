İşte Alanya'daki yarım asırlık ağacın yürek burkan hikayesi

ESKİDEN gölgesinde serinlediğiniz şimdi ise her gün yanından geçseniz dahi hayatın telaşesinde kaybolup bakmaktan imtina ettiğiniz ağaçların aslında hikayeleri var. Dim TV (dimtv.tv) bu kez de Hacet Mahallesi’nde yıllara meydan okuyan ağaçların hikayelerini araştırdı ve yaş almış vatandaşların ağzından sizler için ekranlara taşıdı.

‘BİZ KAVUŞAMADIK AMA SEVENLER KAVUŞSUN’

Siz siz olun, teknolojiyle sarmalanmış günlük yaşamlarınızdan sıyrılın ve azıcık nefes almak için yıllardan bu yana kente oksijen verirken hikayelerimizi de yaşatan ağaçların gölgesine oturun, keyfine varın diyerek Erkan Sevinmez’in aktarımlarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz: “50 belki de 60 yıl evvel birbirlerini çok seven iki sevgili varmış. Zamanı gelmiş, askerlik kapıya dayanmış. O vakitlerde de askere bir giden en az 3 yıl belki de 4 yıl gelmiyormuş. Aylarca, yıllarca ayrı kalacaklarını bilen ve birbirlerine bağlılık yemini veren iki sevgili bir gün tam da burada buluşmuş. Ve adam askere gitmezden evvel bu ağacı buraya dikerek sevgilisine bir söz vermiş: ‘Bu ağaç büyümeden sana dönmüş olacağım.’ Günü gelmiş, adam askere gitmiş. Günler aylara, aylar ise yıllara bağlanmış. Aralarındaki sevda mektuplara yazılan satırlarda vücut bulmuş. Velhasıl kelam, gel zaman, git zaman hasretle yazılan mektuplar bir gün bıçak gibi kesilmiş. Kadın sevgilisinden haber alamamanın üzüntüsü ve hasretiyle, bir umut haber gelir belki diye kapı önlerinde gün geçirir dururmuş. Habersiz günler ardı ardına geçip gitmiş derken, sevdiği ile birlikte askere gidenler bir bir dönmüş de sevdiği dönmemiş. Ve sonunda acı haber yine düştüğü yeri yakmış. Sevdiğinin askerde şehit olduğunu öğrenen kadın acısıyla hemen varıp sevdiğinin diktiği ağacı bulmuş. O günlerde henüz bir fidan olan ağaca sarılıp ağlamış, ağlamış ve orada da acısıyla can vermiş. Can vermezden önce de ‘Biz kavuşamadık. Lakin bu ağaç bütün sevenleri gölgesinde kavuştursun’ demiş. İşte böyle… Hüzünlü bir aşk hikayesinin meyvesi olan bu ağaç 50 yılı aşkın bir zamandır burada ve gölgesinde nice aşık buluşturdu. Ağaç o aşıkların hikayelerini yaşatmaya devam ediyor etmesine ama bizler fani dünyanın bizleri oyaladığı o yalanlardan uzaklaşıp da bu hikayelere bir türlü kulak vermiyoruz.”

