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İşte Alanya'daki o kavşakta yaşanan kazaların nedeni!

Vergi Dairesi kavşağında sıklıkla yaşanan kazaların nedeni ne? Dim TV (dimtv.tv) bugün bölgeye giderek, bizzat mağdurların ağzından dinledi ve yapılması gerekenler için idari yetki birimlerine çağrı yaptı 

GÜNCEL 01.11.2019, 17:44
İşte Alanya'daki o kavşakta yaşanan kazaların nedeni!
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ALANYA’NIN en işlek lokasyonlarından biri olan Vergi Dairesi kavşağı, dün akşam yine feci bir kazaya sahne oldu. Dim TV (dimtv.tv) bugün bölgedeydi ve kazaların sebebini araştırdı. Yaşanan kazalardan en çok nasibini alan Brillant Store sahibi Müslüm Kuzukıran, sinyalizasyonun gece saatlerinde serbest bırakılmasına ve refüjde bulunan otların görüşü kapattığına dikkat çekti. 
‘SİNYALİZASYON GECE DE ÇALIŞMALI’
Kuzukıran sıklıkla yaşanan kazaların nedenlerinden ilkinin sinalizasyonun gece saatlerinde serbest kalması olduğunu ifade ederek “Bu kavşak sıklıkla kazalara sahne oluyor. En çok nasibini alan da bizler oluyoruz. Bu sorunun yetkililer tarafından çözülmesini istiyoruz. Her yıl bir kaza oluyor ve her seferinde 10 ile 15 bin lira arasında masrafım oluyor. Kazaların asıl sebebine gelirsek; Bana kalırsa sinyalizasyonun geceleri serbest olması birinci sırayı alıyor. Kazaların çoğunda Antalya istikametinden gelen araçlarla, Vergi Dairesi istikametinden aşağı inen araçların çarpıştığını görüyoruz. Gece sinyalizasyon serbest olunca araçlar yavaşlamıyor. Dolayısıyla kavşakta kazalar yaşanıyor. Sinyalizasyonun gece de çalışması kazaları büyük ölçüde azaltacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.  
‘REFÜJDEKİ OTLAR GÖRÜŞÜ KAPATIYOR’
Orta refüjdeki bitkilerin yüksekliğine de dikkat çeken Kuzukıran “Yanı sıra en önemli bir diğer sebep de orta refüjde bulunan bitkilerin çok uzun olması. Bunu daha evvel de ilgili birimlere yazdık. Antalya istikametinden gelip de Başkent Hastanesi önünde duran bir araç, refüjdeki bitkiler, otlar yüzünden Vergi Dairesi tarafından gelen araçları göremiyor. Dolayısıyla kazalar da kaçınılmaz” dedi.

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