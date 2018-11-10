İşte Alanya'daki 10 Kasım anma programı 

Ceren ŞAHİN

10 KASIM Atatürk'ü Anma Günü bugün saat 08.45’de Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek çelenk töreniyle başlayacak. Törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yanısıra protokol üyeleri, siyasiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katılacak. Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saat 09.05’de 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları hızlı bir şekilde göndere çekilecek ve İstiklal Marşı’nın ikinci kıtasının söylenmesi süresince ağır ağır yarıya indirilecek. Katılımcılar buradaki törenin tamamlanmasının ardından Alanya Kültür Merkezi’ne (AKM) geçecek. AKM’deki tören saat 09.45’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Alanya Lisesi tarafından düzenlenecek programın sunuculuğunu Alanya Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bülent Öztürk yapacak. Açılış konuşmalarının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Alanya Lisesi Tarih Öğretmeni İlknur Yıldız gerçekleştirecek. ‘Atatürk’ temalı şiir ve anlatımların yapılacağı programın sonunda bir de resim sergisi açılacak.