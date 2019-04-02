İşte Alanya'da siyasilerin sandık karnesi

ALPER KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel oyunu Kestel’deki 2184 numaralı sandıkta kullandı. Baba ocağı Kestel’de rakibine büyük fark atan Yücel’in sandığından kendisine 150 oy çıkarken, rakibi Abdullah Sönmez ise 76 oyda kaldı. Millet İttifakı Adayı Abdullah Sönmez ise seçimlerden beklediğini bulamadı. Kendi kalesi olan Konaklı’da bile yarışı Adem Murat Yücel önde götürdü. Abdullah Sönmez’in oy kullandığı Konaklı’daki 2225 numaralı sandıktan da Adem Murat Yücel’in adı çıktı. Sönmez kendi sandığından 115 oy alırken, Adem Murat Yücel 149 oy almayı başardı. Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez ve İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın oy kullandığı sandıklarda da Adem Murat Yücel daha fazla oy aldı. Cikcilli Mahallesi’nde 2074 numaralı sandıkta oyunu kullanan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın sandığında da sonuç değişmedi. Apaydın’ın oy kullandığı sandıktan partisinin adayı Addullah Sönmez’e 117 oy çıkarken, Adem Murat Yücel 163 oy almayı başardı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sandığından Adem Murat Yücel’e 164, Abdullah Sönmez’e ise 107 oy çıktı. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun sandığından Adem Murat Yücel’e 172, Abdullah Sönmez’e 76 oy çıktı. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ın sandığından Adem Murat Yücel’e 110, Abdullah Sönmez’e 125 oy çıktı. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın sandığından Adem Murat Yücel’e 149, Abdullah Sönmez’e 88 oy çıktı.