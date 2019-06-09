İşte Alanya'da Pazar pazarının en genç esnafı

PAZARIN en küçük esnafı olan 11 yaşındaki Sertan Yurttaş, Dim TV için pazarı değerlendirdi. Büyüklere taş çıkartan minik Sertan, “Pazar bildiğiniz gibi, müşterilerle uğraşmak bazen zor. Fiyatlar geçtiğimiz haftalara göre uygun” diyerek pazar esnafının sıkıntılarını anlattı. Dört yaşından beri pazarcılık yaptığını söyleyen küçük çocuk, “Vatandaş pazarcının bu ürünü tezgaha getirene kadar neler yaşadığını bilmiyor. Zirai ilaçların kutusu 200 lirayı aştı. Biz bu salatalığı bir liraya satarak kâr edemiyoruz ki. Bir liraya satsak “75 kuruşa olmaz mı?” diyorlar ama 4 liraya satıldığında kimse “2 liraya olmaz mı?” demiyor. Eskiden daha az pazarcı vardı, şimdi herkes pazarcı. Tezgah açanların sayısı 400-500’den 1500’e çıktı. İnsanların alım gücü de azaldı. Ama şu an fiyatlar çok uygun” dedi.