İşte Alanya Belediyesi'nin yeni meclisi

BÜYÜK bir heyecanla gerçekleştirilen 2019 Yerel Seçimleri'nde Alanya Belediye Meclis üyeleri de belli oldu. Buna göre vatandaşın kullandığı oylara göre 20+4 üye Cumhur İttifakı listesinden, 13 üye de Millet İttifakı listesinden meclis üyesi oldu.

İşte Alanya Belediye Meclisi'nde üye dağılımı:

Cumhur İttifakı: 30.286 - %56.71

Millet İttifakı: 21.272 - %39.83

MHP: 57,44

İYİ Parti: 40,10

HDP: 1,49

DP: 0, 47

SAADET PARTİSİ: 0,21

DSP: 0,09

VATAN PARTİSİ: 0,08

İŞTE CUMHUR İTTİFAKI LİSTESİNDEN MECLİSE SEÇİLEN İSİMLER

1- Kerim Aydoğan

2- Mehmet Ali Kiriş

3- Ali Şahin

4- Alper Birer

5- Melike Nazifoğlu

6- Paulina Müftüoğlu

7- Tunahan Kasapoğlu

8- Muammer Özbudak

9- Mehmet Ali Tekin

10- Bilal Azak

11- Kerim Ertekin

12- Meliha Aras Erdoğan

13- Mustafa Sünbül

14- Ahmet Dayanç

15- Nuri Tokuş

16- Arif Tok

17- Emine Çalış

18- Kayhan Balta

19- Ali Rıza Kayacı

20- Mehmet Babaoğlu

21- Mehmet Şenli

Kontenjan

1- Adem Er

2- Mustafa Tuna

3- Fevzi Alaaddinoğlu

4- Mustafa Toksöz

İŞTE MİLLET İTTİFAKI’NIN LİSTESİ'NDEN MECLİSE GİREN İSİMLER

1- Erkan Demirci

2- Hasan Can Kamburoğlu

3- Fikret Arık

4- Nazmi Zavlak

5- Hasan Basar

6- Didem Dim Özaltın

7- Hüseyin Yaman

8- Halit Öztürk

9- Yılmaz Bağışlar

10- Hacı Mevlüt Zavlak

11- Serkan Salvur

12- Alper Kan

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 14:40