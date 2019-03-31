İşte Alanya Belediyesi'nin yeni meclisi

2019 Yerel seçimlerinde Alanya Belediye Meclis Listesi oyları ise şu şekilde:
Cumhur İttifakı: 30.286 - %56.71
Millet İttifakı: 21.272 - %39.83
MHP: 57,44
İYİ Parti: 40,10
HDP: 1,49
DP: 0, 47
SAADET PARTİSİ: 0,21
DSP: 0,09
VATAN PARTİSİ: 0,08
İŞTE CUMHUR İTTİFAKI LİSTESİ
1- Kerim Aydoğan
2- Mehmet Ali Kiriş
3- Ali Şahin
4- Alper Birer
5- Melike Nazifoğlu
6- Paulina Müftüoğlu
7- Tunahan Kasapoğlu
8- Muammer Özbudak
9- Mehmet Ali Tekin
10- Bilal Azak
11- Kerim Ertekin
12- Meliha Aras Erdoğan
13- Mustafa Sünbül
14- Ahmet Dayanç
15- Nuri Tokuş
16- Arif Tok
17- Emine Çalış
18- Kayhan Balta
19- Ali Rıza Kayacı
20- Mehmet Babaoğlu
21- Mehmet Şenli
22- Merve Baysal
23- Mustafa Keşoğlu
24- Uğur Oğuz
25- Erkan Cebeci
Kontenjan
1- Adem Er
2- Mustafa Tuna
3- Fevzi Alaaddinoğlu
4- Mustafa Toksöz
İŞTE MİLLET İTTİFAKI’NIN LİSTESİ
1- Erkan Demirci
2- Hasan Can Kamburoğlu
3- Fikret Arık
4- Nazmi Zavlak
5- Hasan Basar
6- Didem Dim Özaltın
7- Hüseyin Yaman
8- Halit Öztürk
9- Yılmaz Bağışlar
10- Hacı Mevlüt Zavlak
11- Serkan Salvur
12- Alper Kan
13- Engin Alataş
14- Erdoğan Toktaş
15- Hüseyin Karakulak
16- Pınar Vural
17- Adnan Akay
18- Zöhre Kocabeyoğlu
19- Bengisu Yarı
20- Abdullah Göktaş
21- Zihni Yayla
22- İbrahim Aksu
23- Tuğba Arslan
24- Suat Tutar
25- Hayri ArslanGüncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 23:27