İşte Alanya Belediyesi'nin yeni meclisi

Alanya’da açılan sandık sayısı tamamlandı. Böylece Alanya Belediyesi Meclis Üyeliği oy dağılımı da netleşmiş oldu.

İşte Alanya Belediyesi'nin yeni meclisi
banner404

2019 Yerel seçimlerinde Alanya Belediye Meclis Listesi oyları ise şu şekilde:

Cumhur İttifakı:  30.286 - %56.71

Millet İttifakı: 21.272 - %39.83

MHP:  57,44

İYİ Parti:  40,10

HDP: 1,49

DP: 0, 47

SAADET PARTİSİ: 0,21

DSP: 0,09

VATAN PARTİSİ: 0,08

İŞTE CUMHUR İTTİFAKI LİSTESİ

1- Kerim Aydoğan

2- Mehmet Ali Kiriş

3- Ali Şahin

4- Alper Birer

5- Melike Nazifoğlu

6- Paulina Müftüoğlu

7- Tunahan Kasapoğlu

8- Muammer Özbudak

9- Mehmet Ali Tekin

10- Bilal Azak

11- Kerim Ertekin

12- Meliha Aras Erdoğan

13- Mustafa Sünbül

14- Ahmet Dayanç

15- Nuri Tokuş

16- Arif Tok

17- Emine Çalış

18- Kayhan Balta

19- Ali Rıza Kayacı

20- Mehmet Babaoğlu

21- Mehmet Şenli

22- Merve Baysal

23- Mustafa Keşoğlu

24- Uğur Oğuz

25- Erkan Cebeci

Kontenjan

1- Adem Er

2- Mustafa Tuna

3- Fevzi Alaaddinoğlu

4- Mustafa Toksöz

İŞTE MİLLET İTTİFAKI’NIN LİSTESİ

1- Erkan Demirci

2- Hasan Can Kamburoğlu

3- Fikret Arık

4- Nazmi Zavlak

5- Hasan Basar

6- Didem Dim Özaltın

7- Hüseyin Yaman

8- Halit Öztürk

9- Yılmaz Bağışlar

10- Hacı Mevlüt Zavlak

11- Serkan Salvur

12- Alper Kan

13- Engin Alataş

14- Erdoğan Toktaş

15- Hüseyin Karakulak

16- Pınar Vural

17- Adnan Akay

18- Zöhre Kocabeyoğlu

19- Bengisu Yarı

20- Abdullah Göktaş

21- Zihni Yayla

22- İbrahim Aksu

23- Tuğba Arslan

24- Suat Tutar

25- Hayri Arslan

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 23:27
YORUM EKLE
Gönder

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472