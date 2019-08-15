İşte Ak Parti Alanya'nın yeni Gençlik Kolları Başkanı

ALPER KUTAY

KULİSLERDE konuşulan iddialara göre partinin yeni gençlik kolları başkanı, daha önce de gençlik kolları başkanlığı yapan ve 2015’in Ocak ayında görevini Alaaddin Işık’a devreden Cemal Yeniacun olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASMEK’in müdürlüğünü uzun süre yapan ancak 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’li Muhittin Böcek’in kazanması üzerine bu görevinden istifa edip Bilal Mobilya’da müdür olarak çalışmaya başlayan Yeniacun, gençlik kolları başkanı olduğu takdirde işinden ayrılmayacak. Önümüzdeki günlerde Antalya İl Teşkilatı’ndan gelecek bir ekibin Cemal Yeniacun’la birlikte aday olması muhtemel diğer isimlerle mülakat yapacağı, en güçlü üç başkan adayını Ankara’ya göndererek Ak Parti Genel Merkezi’ndeki mülakata sokacakları öğrenildi. Fısıltı gazetesinin iddiasına göre Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun, bir dönem birlikte çalıştığı Cemal Yeniacun’un yeni gençlik kolları başkanı olmasını istediği, mülakatların ise formalite olacağı belirtiliyor.