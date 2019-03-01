İşte ABD'den Türkiye'ye gelen S-400 teklifi!

TÜRKYE'NİN Rusya'dan S-400 füze ve hava savunma sistemleri satın alması uzun süredir Washington'ın da gündemindeydi. ABD'nin Türkiye'ye S-400'lerden vazgeçmesi karşılığında Patriot füzelerini teklif ettiği öne sürüldü.

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD yönetimi S-400'lerden vazgeçilmesi karşılığında 2019 sonuna kadar bir Patriot sistemini teslim etmeyi teklif etti. Ancak teklif Türkiye tarafından reddedildi.

ABD'nin teklifinin 15 Şubat'tan önce yapıldığı ancak teklifin bir kredi anlaşması ve teknoloji paylaşımı şartlarını içinde bulundurmadığı ifade edildi. Bilindiği gibi Ankara, Patriot füzelerinin satın alınmasında teknoloji transferini de anlaşmanın bir şartı olarak görmek istiyor.

Türkiye'nin Washington'dan gelen Patriot teklifini reddetmesinin ardından görüşmelerin durma noktasına geldiği bildirildi.

Rusya ile S-400'ler için ortak üretim ve teknoloji transferini de kapsayan bir anlaşma imzalayan Türkiye'nin ilk S-400'leri Temmuz ayında alması bekleniyor. Öte yandan ABD yönetimi, daha önce farklı kademelerden peşi sıra yaptıkları açıklamalarla, Türkiye'nin S-400 füzelerini satın alması durumunda yaptırım uygulanabileceği tehdidinde bulunmuştu.