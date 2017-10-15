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İşte Aamir Khan'ın aldığı ödül! Doğru cevabı bildi ama cesaret edemedi

Hindistanlı ünlü oyuncu ve yönetmen Aamir Khan, Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin liralık soruya kadar geldi, ancak cevaptan emin olmadığı için 60 bin lirayı alıp yarışmadan çekildi

İşte Aamir Khan'ın aldığı ödül! Doğru cevabı bildi ama cesaret edemedi

Hindistanlı ünlü oyuncu ve yönetmen Aamir Khan, Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin liralık soruya kadar geldi, ancak cevaptan emin olmadığı için 60 bin lirayı alıp yarışmadan çekildi

15 Ekim 2017 Pazar 12:58
İşte Aamir Khan'ın aldığı ödül! Doğru cevabı bildi ama cesaret edemedi
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HİNDİSTAN'IN dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve senaristi  Aamir Khan, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

Ödülü  Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlayacak olan Aamir Kahan, 125 bin liralık soruyu gördü, ancak cevaptan emin olamadığı için 60 bin liralık ödülü alarak yarışmadan ayrıldı.

DOĞRU CEVABI BİLDİ AMA YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

İşte  Aamir Khan'ın cevap veremediği soru ve şıkları:

Guinness Dünya Rekorlarına göre, yaşayan, "kelime dağarcığı en geniş kuş olan", muhabbet kuşu Oskar, toplam kaç kelime konuşabilmektedir?
A)448
B)348
C)248
D)148/Doğru Cevap

Ünlü oyuncu Khan, doğru cevabın "D" şıkkı olduğunu düşündüğünü ancak ödülü riske atmamak için çekilceğini söyledi. Tahmini doğru çıkan Khan, yarışmadan çekildiği için 125 bin lirayı alamadı.

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Türkiye CumhuriyetiAamir KhanHindistanYönetmenTürkiye
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