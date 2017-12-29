İşte 2017'nin en güvenilir ismi!

1 Uğur Dündar/ Gazeteci
2 Hande Fırat/ Gazeteci
3 İlker Başbuğ/ Emekli askerİ
4 Cem Yılmaz/ Oyuncu - Komedyen - Sanatçı - Yönetmen - Karikatürist
5 İsmail Küçükkaya/ Gazeteci
6 Ahmet Hakan/ Gazeteci
7 Prof. Dr. İlber Ortaylı/ Tarihçi
8 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu/ İlahiyatçı
9 Prof. Dr. Canan Karatay/ DoktorProf. Dr.
10 Ali Koç/ İş adamı
11 Kıvanç Tatlıtuğ/ OyuncuK
12 Murat Yıldırım/ Oyuncu
13 Ertuğrul Özkök/ Gazeteci
14 Orhan Gencebay/ Sanatçı
15 Fatih Terim/ Teknik direktör
16 Şirin Payzın/ Gazeteci
17 Fatih Portakal/ Gazeteci
18 Yılmaz Özdil/ Gazeteci - yazar
19 Müge Anlı/ Gazeteci
20 Fatih Altaylı/ Gazeteci
21 Cem Öğretir/ Sunucu
22 Ahmet Kural/ Oyuncu
23 Zafer Kiraz/ Sunucu
24 Murat Boz/ Sanatçı
25 Hakan Çelik/ Gazeteci
26 Tarkan/ Sanatçı
27 Sibel Can/ Sanatçı
28 Cem Seymen/ Gazeteci
29 Melih Altınok/ Gazeteci
30 Taha Akyol/ Gazeteci
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.