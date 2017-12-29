İşte 2017'nin en güvenilir ismi!

Gezici Araştırma, Türkiye genelinde halkın siyasetçiler dışında en çok güven duyduğu isimleri belirledi. “Türkiye'nin en güvenilen isimleri” araştırması 12 il ve 42 ilçeye bağlı 64 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2 bin 248 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Gazeteci Hande Fırat, Türkiye'nin en güvenilen kadın ismi olurken Cem Yılmaz'da listeye girdi. İşte Gezici Araştırma tarafından açıklanan halkın 2017'de en güvendiği 30 isim;