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29 Aralık Günlük Burç Yorumu

İşte 2017'nin en güvenilir ismi!

Gezici Araştırma, Türkiye genelinde halkın siyasetçiler dışında en çok güven duyduğu isimleri belirledi. “Türkiye'nin en güvenilen isimleri” araştırması 12 il ve 42 ilçeye bağlı 64 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2 bin 248 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Gazeteci Hande Fırat, Türkiye'nin en güvenilen kadın ismi olurken Cem Yılmaz'da listeye girdi. İşte Gezici Araştırma tarafından açıklanan halkın 2017'de en güvendiği 30 isim;

İşte 2017'nin en güvenilir ismi!

Gezici Araştırma, Türkiye genelinde halkın siyasetçiler dışında en çok güven duyduğu isimleri belirledi. “Türkiye'nin en güvenilen isimleri” araştırması 12 il ve 42 ilçeye bağlı 64 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2 bin 248 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Gazeteci Hande Fırat, Türkiye'nin en güvenilen kadın ismi olurken Cem Yılmaz'da listeye girdi. İşte Gezici Araştırma tarafından açıklanan halkın 2017'de en güvendiği 30 isim;

29 Aralık 2017 Cuma 12:13
İşte 2017'nin en güvenilir ismi!
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1 Uğur Dündar/ Gazeteci

2 Hande Fırat/ Gazeteci

3 İlker Başbuğ/ Emekli askerİ

4 Cem Yılmaz/ Oyuncu - Komedyen - Sanatçı - Yönetmen - Karikatürist

5 İsmail Küçükkaya/ Gazeteci

6 Ahmet Hakan/ Gazeteci

7 Prof. Dr. İlber Ortaylı/ Tarihçi

8 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu/ İlahiyatçı

9 Prof. Dr. Canan Karatay/ DoktorProf. Dr. 

10 Ali Koç/ İş adamı

11 Kıvanç Tatlıtuğ/ OyuncuK

12 Murat Yıldırım/ Oyuncu

13 Ertuğrul Özkök/ Gazeteci

14 Orhan Gencebay/ Sanatçı

15 Fatih Terim/ Teknik direktör

16 Şirin Payzın/ Gazeteci

17 Fatih Portakal/ Gazeteci

18 Yılmaz Özdil/ Gazeteci - yazar

19 Müge Anlı/ Gazeteci

20 Fatih Altaylı/ Gazeteci

21 Cem Öğretir/ Sunucu

22 Ahmet Kural/ Oyuncu

23 Zafer Kiraz/ Sunucu

24 Murat Boz/ Sanatçı

25 Hakan Çelik/ Gazeteci

26 Tarkan/ Sanatçı

27 Sibel Can/ Sanatçı

28 Cem Seymen/ Gazeteci

29 Melih Altınok/ Gazeteci

30 Taha Akyol/ Gazeteci

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2017nin En Güvenilir Ismi!
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