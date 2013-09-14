İşte 2013 kurbanlık fiyatları

KURBAN Bayramı'nda arefe günü 14 Ekim Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 15 Ekim Salı günü başlayacak, Kurban Bayramı 18 Ekim Cuma günü ise sona erecek. Cumartesi ve Pazar günü de Kurban Bayramına katılınca görünüşe göre, Pazartesi gününe kadar tatil devam edecek. 15 Ekim 2013'de idrak edilecek olan Kurban Bayramı için cevabı en fazla merak edilen soru Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?..

15 Ekim 2013'de idrak edilecek olan Kurban Bayramı için cevabı en fazla merak edilen soru kurban fiyatları ne kadar olacak? Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Kurbanlık hayvan üreticicileri ve besiciler, kurbanlık fiyatlarının geçen yılla aynı olacağını kurbanlık fiyatlarına zam gelmeyeceğinin altını çizdiler.

Et fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10 artmasına rağmen, canlı hayvan fiyatlarının yerinde saydığı yönünde yakınan Et Üreticileri, "Geçtiğimiz yıl canlı dananın kilosu 12-14 lira aralığındaydı. Bu Kurban Bayramı'nda da ithal hayvan getirilip getirilmemesi konusunda endişe yaşanıyor. İç pazarda çok fazla yetişkin hayvan var. İthalat ihtiyaç yok. İthalatın yapılması durumunda fiyatlar daha aşağı düşecek. O yüzden fiyatlar hususunun pazarların kurulduğunda belli olacak" şeklinde konuştu.



2013 Kurban Fiyatlarının şöyle olması bekleniyor:

İLLER BÜYÜKBAŞ (TL) KÜÇÜKBAŞ (TL)

ANKARA 2.000-10.000 300-600

BALIKESİR 3.000-6.000 500-800

KONYA 2.500-6.000 400-700

ERZURUM 8.000-9.500 350-400

KASTAMONU 2.000-7.000 400-600

ESKİŞEHİR 3.000-6.000 500-800

VAN 2.000-7.000 250-500

İSTANBUL 4.500-9.000 600-650

GAZİANTEP 3.000-6.500 500-800

SAMSUN 1.600-5.000 450-700

HATAY 2.500-5.000 500-700

AFYON 2.000-5.000 300-700

EDİRNE 5.000-9.000 480-1.000

SAKARYA 2.600-6.500 400-700

ANTALYA 3.000-5.000 700-1.200

ŞANLIURFA 3.500-6.000 350-500