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İşte 2013 kurbanlık fiyatları

2013 Yılında Mübarek Kurban Bayramı 15 Ekim'de başlıyor ve Kurban Bayramı 18 Ekim'de son buluyor. Kurban Bayramı gelmeden kurban gündemi oluşmaya başladı

İşte 2013 kurbanlık fiyatları

2013 Yılında Mübarek Kurban Bayramı 15 Ekim'de başlıyor ve Kurban Bayramı 18 Ekim'de son buluyor. Kurban Bayramı gelmeden kurban gündemi oluşmaya başladı

14 Eylül 2013 Cumartesi 10:36
İşte 2013 kurbanlık fiyatları
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KURBAN Bayramı'nda arefe günü 14 Ekim Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 15 Ekim Salı günü başlayacak, Kurban Bayramı 18 Ekim Cuma günü ise sona erecek. Cumartesi ve Pazar günü de Kurban Bayramına katılınca görünüşe göre, Pazartesi gününe kadar tatil devam edecek. 15 Ekim 2013'de idrak edilecek olan Kurban Bayramı için cevabı en fazla merak edilen soru Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?.. 
15 Ekim 2013'de idrak edilecek olan Kurban Bayramı için cevabı en fazla merak edilen soru kurban fiyatları ne kadar olacak? Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Kurbanlık hayvan üreticicileri ve besiciler, kurbanlık fiyatlarının geçen yılla aynı olacağını kurbanlık fiyatlarına zam gelmeyeceğinin altını çizdiler. 
Et fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10 artmasına rağmen, canlı hayvan fiyatlarının yerinde saydığı yönünde yakınan Et Üreticileri, "Geçtiğimiz yıl canlı dananın kilosu 12-14 lira aralığındaydı. Bu Kurban Bayramı'nda da ithal hayvan getirilip getirilmemesi konusunda endişe yaşanıyor. İç pazarda çok fazla yetişkin hayvan var. İthalat ihtiyaç yok. İthalatın yapılması durumunda fiyatlar daha aşağı düşecek. O yüzden fiyatlar hususunun pazarların kurulduğunda belli olacak" şeklinde konuştu. 

2013 Kurban Fiyatlarının şöyle olması bekleniyor: 
İLLER BÜYÜKBAŞ (TL) KÜÇÜKBAŞ (TL) 
ANKARA 2.000-10.000 300-600 
BALIKESİR 3.000-6.000 500-800 
KONYA 2.500-6.000 400-700 
ERZURUM 8.000-9.500 350-400 
KASTAMONU 2.000-7.000 400-600 
ESKİŞEHİR 3.000-6.000 500-800 
VAN 2.000-7.000 250-500 
İSTANBUL 4.500-9.000 600-650 
GAZİANTEP 3.000-6.500 500-800 
SAMSUN 1.600-5.000 450-700 
HATAY 2.500-5.000 500-700 
AFYON 2.000-5.000 300-700 
EDİRNE 5.000-9.000 480-1.000 
SAKARYA 2.600-6.500 400-700 
ANTALYA 3.000-5.000 700-1.200 
ŞANLIURFA 3.500-6.000 350-500
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Son Güncelleme: 14.09.2013 10:39
Anahtar Kelimeler:
2013 Kurbanlık FiyatlarıKurban Bayramı
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