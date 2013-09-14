İşte 2013 kurbanlık fiyatları

KURBAN Bayramı'nda arefe günü 14 Ekim Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 15 Ekim Salı günü başlayacak, Kurban Bayramı 18 Ekim Cuma günü ise sona erecek. Cumartesi ve Pazar günü de Kurban Bayramına katılınca görünüşe göre, Pazartesi gününe kadar tatil devam edecek. 15 Ekim 2013'de idrak edilecek olan Kurban Bayramı için cevabı en fazla merak edilen soru Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?..
15 Ekim 2013'de idrak edilecek olan Kurban Bayramı için cevabı en fazla merak edilen soru kurban fiyatları ne kadar olacak? Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Kurbanlık hayvan üreticicileri ve besiciler, kurbanlık fiyatlarının geçen yılla aynı olacağını kurbanlık fiyatlarına zam gelmeyeceğinin altını çizdiler.
Et fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10 artmasına rağmen, canlı hayvan fiyatlarının yerinde saydığı yönünde yakınan Et Üreticileri, "Geçtiğimiz yıl canlı dananın kilosu 12-14 lira aralığındaydı. Bu Kurban Bayramı'nda da ithal hayvan getirilip getirilmemesi konusunda endişe yaşanıyor. İç pazarda çok fazla yetişkin hayvan var. İthalat ihtiyaç yok. İthalatın yapılması durumunda fiyatlar daha aşağı düşecek. O yüzden fiyatlar hususunun pazarların kurulduğunda belli olacak" şeklinde konuştu.
2013 Kurban Fiyatlarının şöyle olması bekleniyor:
İLLER BÜYÜKBAŞ (TL) KÜÇÜKBAŞ (TL)
ANKARA 2.000-10.000 300-600
BALIKESİR 3.000-6.000 500-800
KONYA 2.500-6.000 400-700
ERZURUM 8.000-9.500 350-400
KASTAMONU 2.000-7.000 400-600
ESKİŞEHİR 3.000-6.000 500-800
VAN 2.000-7.000 250-500
İSTANBUL 4.500-9.000 600-650
GAZİANTEP 3.000-6.500 500-800
SAMSUN 1.600-5.000 450-700
HATAY 2.500-5.000 500-700
AFYON 2.000-5.000 300-700
EDİRNE 5.000-9.000 480-1.000
SAKARYA 2.600-6.500 400-700
ANTALYA 3.000-5.000 700-1.200
ŞANLIURFA 3.500-6.000 350-500
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