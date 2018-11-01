'İstanbulname' Antalya DOB sahnesinde

ANTALYA prömiyeri 2010 yılında yapılan 'İstanbulname' adlı operet, 2018-2019 sanat sezonunda yeni prodüksiyonu ile sanatseverlerin karşısında olacak. 3 Kasım 2018 Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sezon prömiyeri gerçekleştirilecek olan İstanbulname'yi rejisör Mehmet Yılmaz sahneye koyuyor. Eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem ve şef Hakan Kalkan sezon boyunca dönüşümlü olarak yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Eğlenceli operette, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Gazal Erten'e, koreografi Mehmet Sipahi'ye ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

İki perde olarak sahnelenecek eserde 'Uğurböceği' rolünü Sevinç Bilgin, "Eğrikapılı Ali" rolünü Engin Suna, "Zeliha" rolünü Bilge Yılmaz, "Gül" rolünü Ceren Tereci Aytekin, 'Badik Ömer' rolünü Ümit Burak Tekinay, "Laz Abdi" rolünü Fatih Şanal, "Zil İzzet" rolünü Onur Alpaslan, "Müdür" rolünü Toygarhan Atuner, "Kont" rolünü Baturalp Bilgili, "Ferdinand"rolünü Burak Pektaş, "Sarhoş Hakkı"rolünü Taner Ölçen, "Zaptiye Amiri Hasan Çavuş"rolünü Murat Özbek, "Gazeteci Çocuk" rolünü Sinem Seçil Baddal ve Kuzey Kubilay, "Külhan Arif" rolünü Emre Akyurt, "Madam Eleni" rolünü Esra Serbest, "Zaptiye Eri" rolünü Selahattin Denizsümüren ve Vural Vursavaş, "Resepsiyonist" rolünü Erdi Can Aybaş, "Boncuk" rolünü Enis Ok ve "Eleni'nin Kızları" rolünü Özsu Deveci, Gülçin Gültekin, Serap Demirhan Işık, Selda Serdar, Emel Öziş ve Pınar Tekol canlandıracak.

ESERİN KONUSU

"İstanbulname" opereti, 1914 yılında, I. Dünya Savaşı'nın başladığı gün İstanbul'da çıkan bir yangın haberi ile başlar. Tulumbacılardan Külhanbeyi Eğrikapılı Ali ve arkadaşları aynı gün kahvehane sahibi Çavuş Avni Baba'nın öldürüldüğü haberini alırlar. Eğrikapılı Ali, Külhanbeyi Arif tarafından öldürülen Çavuş Avni'nin öcünü alacaktır. Ancak olaylar Çavuş Avni'nin kahvehanede sahneye çıkacak olan güzel kızı Zeliha'nın (Kraliçe) gelmesi ve Ali'nin ona aşık olması, ardından çiçek satıcısı Uğurböceği'nin aile sorunlarının ortaya çıkmasıyla karmaşık bir hal alır. Tüm bu olaylar yaşanırken I. Dünya Savaşı da devam etmektedir. Oyunun sonunda her şeyden habersiz düğün kutlamaları yapan Osmanlı ahalisi Osmanlı'nın savaşı kaybedip İşgal Kuvvetleri tarafından ülkenin işgal edildiğini anlarlar.

Fiyatları 10, 30 ve 40 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.