İstanbul’da ‘Alanya’ buluşması

İSTANBUL'DA yaşayan Alanyalılar tarafından kurulan İstanbul Alanyalılar Derneği yönetimi, Alanyalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Eyüp Kaya ve Başkan Yardımcısı Emine Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretin gündemini İstanbul’da yaşayan Alanyalılar ve Alanya oluşturdu. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede İstanbul’da yaşayan hemşerileri için hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktaran dernek yönetimi, Başkan Uysal’dan destek istedi. Alanya’nın tarihi ve kültürel yapısının da konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uysal ise, Alanyalı hemşerilerine her zaman kapısının açık olduğunu belirterek destek sözü verdi.