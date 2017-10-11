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İstanbul Üniversitesi'nde not şişirme skandalı!

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 8 öğrencinin notlarını sisteme izinsiz girip, yükselten iki personel hakkında dava açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde not şişirme skandalı!

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 8 öğrencinin notlarını sisteme izinsiz girip, yükselten iki personel hakkında dava açıldı

11 Ekim 2017 Çarşamba 07:35
İstanbul Üniversitesi'nde not şişirme skandalı!
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SKANDAL olay, İstanbul Üniversitesi Rektörü'ne gönderilen bir ihbar mektubuyla ortaya çıktı. Mektupta "Sayın Rektörüm. Hukuk Fakültesi'nde bazı arkadaşların notları düşük olmasına rağmen otomasyonu AKSİS (Öğrenci Otomasyon Akademik Kayıt Sistemi) üzerinden, bazı kişiler tarafından değiştirilerek geçer nota yükseltildi" yazıyordu. İhbar mektubu ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nca inceleme başlatıldı. İşlemlerin Hukuk Fakültesi öğrenci bürosundan gerçekleştirildiği tespit edildi. İzinli personel M.T.'nin kullanıcı adı ve şifresinin kullanılarak, başka çalışanlar tarafından sisteme girilip, notlarda oynamalar yapıldığı ortaya çıktı. Sisteme giriş yapan personellerin, Serhat Ö. ve Musa T. olduğu belirlendi. Hakkında idari soruşturma başlatılan iki personel, adli makamlara bildirildi.

USULSÜZ NOT DEĞİŞİKLİĞİ

Rektörlüğün ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören A.A., O. K., M.G., H.T. U. K.C.E., F.Ş. ve Y.K. isimli 8 öğrencinin final (bitirme) ve bütünleme sınavı notlarının ilan edildikten sonra usulsüz olarak AKSİS sistemi üzerinden değiştirildiği kesinleşti. Sisteme usulsüz olarak girerek verileri bozan iki personel hakkında iddianame düzenlendi. 2 personelin, "Sistemdeki verileri bozma, yok etme ve hukuka aykırı şekilde kazanç sağlama" suçlarından cezalandırılması istendi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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