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İstanbul'un kronikleşmiş sorununa ilginç yorum: Tam bir ömür törpüsü

İstanbul'un kronikleşmiş sorunları arasında yer alan ulaşım sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" ifadesini kullandı.

GÜNCEL 17.12.2019, 14:00
İstanbul'un kronikleşmiş sorununa ilginç yorum: Tam bir ömür törpüsü
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" dedi. İBB, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı, "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrede ilk konuşmayı, ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir yaptı. Demir'in ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"TAM BİR ÖMÜR TÖRPÜSÜ"

İmamoğlu, İstanbul'un en önemli problemlerinden biri olan ulaşım sorununu tartışmak ve ortak akılla çözüm yolları bulmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. "İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" diyen İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım sorunları bir günde ortaya çıkmadı. Yıllar içinde birikti, birikti ve bugün artık kritik bir eşiğe dayandı. Öyle ki, İstanbullular, bazen ulaşım sorununun çözülebileceğine olan inançlarını kaybettiklerini sıklıkla dile getiriyorlar. Bunu tersine çevirmek ve İstanbul'un ulaşım sorununun çözülebilir olduğuna herkesi inandırmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

"GÜNLÜK YOLCULUK SAYISI 31 MİLYON 700 BİN"

Ulaşımla ilgili verileri paylaşan İmamoğlu, şöyle konuştu: "İBB'nin sorumlu olduğu 5 bin 343 kilometrekarelik bir alanda 165'e 45 kilometrelik alanda günlük yolculuk sayısı, 2018 yılı itibariyle 31 milyon 700 bindir. 2023 yılında günlük yolculuk sayısının daha da artarak, 36 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. İstanbul'un bir yakasından ötekine toplam geçiş yolculuğu sayısı, 2000 yılında 962 bindi. 2018 yılı itibariyle bu sayı 2 milyon 150 bin geçişe ulaştı. 2023 yılında ise toplam yaka geçiş yolculuğu sayısının 3 milyon 900 bini bulacağı ön görülüyor. İBB'nin sorumluluk alanı içerisinde 36 bin kilometrelik yol ağı bulunuyor ve bu yollarda her gün ortalama 306 yeni araç trafiğe katılıyor. Bütün bu veriler de gösteriyor ki; İstanbul'da ulaşımın, yolculuk sayısı gibi, araç sayısı gibi belli başlı parametreleri sürekli ve hızlı bir biçimde büyüyor. Bu nedenle, ulaşımda çözümlerin mutlaka sağlam bir gelecek perspektifi içermesi ve sürdürülebilir olması şarttır."

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMALARI

İmamoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'da herkesin bilgi almak hakkı var. 4-5 yaşındaki çocuğa bile, kızlarımıza, oğullarımıza bile hepimiz eve gittiğinde hesap veriyoruz. Dolayısıyla böyle bir dönemde böyle bir çağda tartışabilmeliyiz. Örneğin Atatürk Havalimanı kapatılmalı mı, açık mı olmalı? Ekonomik verileri ne? Bir bilim insanı arkadaşımız bu konuda bize bilgi aktaracak. Biz, bütün bu konuları bütün değerlerimizi tartışmaya açmayı kendimize vazife biliyoruz."

#İstanbul #Ekrem İmamoğlu
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