İstanbul seçim sonuçları! Seçmen tercihini yaptı, oylar sayılıyor...

İstanbul'da milyonlarca seçmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sandık başına gitti. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Sandıklar kapandı oy sayımına geçildi. Seçim yasağı kalktığında sonuçlar yenialanya.com'da olacak

İstanbul seçim sonuçları! Seçmen tercihini yaptı, oylar sayılıyor...
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31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim  Kurulu'nun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, İstanbullular bugün tekrar sandık başına gitti.  10 milyon 560 bin 963 seçmen için İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere  toplamda 31 bin 342 sandık kuruldu. 
Seçmenler Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali  Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin  adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız olmak üzere 21 aday için oy kullandı. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sandıklar kapandı oy sayımına geçildi. Seçim yasağı kalkar kalkmaz sonuçlar yenialanya.com'da olacak.
 
 Seçim yasaklarına göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak  yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına  tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanamayacak. Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında  sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler  yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın  yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.
 

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