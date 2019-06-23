İstanbul seçim sonuçları! Seçmen tercihini yaptı, oylar sayılıyor...

31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, İstanbullular bugün tekrar sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmen için İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandık kuruldu.

Seçmenler Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız olmak üzere 21 aday için oy kullandı. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sandıklar kapandı oy sayımına geçildi. Seçim yasağı kalkar kalkmaz sonuçlar yenialanya.com'da olacak.



Seçim yasaklarına göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanamayacak. Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.

