'İstanbul Mevlüt Başkan'la emin ellerde'

Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Kahraman, İstanbul Büyükşehir Zabıtası Merasim Takımı tarafından resmi törenle karşılandı. Kahraman, İBB binasına girmeden önce binanın önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda dua etti. Görüşme öncesi anı defterine yazı yazan Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Anı defterine yazı yazan Kahraman, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye bir söz vardır ya, ben de inanıyorum ki İstanbul'umuza büyük hizmetler yapacaksınız, başarılı olacaksınız, güzel sedalar bırakacaksınız. Çok memnunum sizin gibi değerli bir şahsiyeti İstanbul'u teslim ettik. İstanbul, Türkiye demektir. İyi hizmetler ve başarılar dilerim. Size ve arkadaşlarınıza da başarılar dilerim. Mevlüt Bey'in daha önceki çalışmalarını biliyoruz, bundan sonraki çalışmalarının da çok iyi olacağına şahitlik ettim. İstanbul bir dünya şehri ve devletler ötesi bir şehir. Böyle bir şehirde böyle bir şahsiyetin büyük başarılar kazanacağını, bundan mesut ve bahtiyar olacağına olan inancımı ifade ettim" diye konuştu. Uysal ise yaptığı değerlendirmede, "İnşallah sizlere ve İstanbul halkına mahcup olmayacağız" ifadelerini kullandı.