İstanbul Havalimanı'nda milyonlarca dolarlık sistem çalışmadı

İstanbul Havalimanı'na inen uçakların körüklere yanaşmasını sağlayan sistem, milyonlarca dolar harcanmasına rağmen çalışmadı. Aksamalara ve zaman kayıplarına yol açan durumun ortadan kaldırılması için yeni arayışlara girişildi

İstanbul Havalimanı'nda milyonlarca dolarlık sistem çalışmadı
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İSTANBUL Havalimanı'nda uçakların köprüye yaklaşmalarında kullanılan elektronik sistem, milyonlarca dolar harcanmasına rağmen bir gün bile çalıştırılamadı. Hürriyet gazetesinden Uğur Cebeci'nin haberine göre, sistemin çalıştırılamaması yüzünden bir teknisyen elindeki ışıklı çubuklarla en ilkel biçimde uçakların körüye yaklaşmasını sağlıyor. Bazen uçak biraz fazla ileri gidince kapı açılamıyor ve çağrılan push-back aracıyla geri itilerek hizaya getirilmeye çalışılıyor.

Genellikle halk arasında uçakların yanaştığı ve körük diye adlandırılan köprülere uçakların hassas yaklaşması gerekiyor. Köprü operatörü doğru yerde duran uçağa kolayca yaklaşmayı sağlıyor ve uçak hızla kapı açıp yolcusunu boşaltıyor.

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