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İstanbul Havalimanı için önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNCEL 15.08.2019, 14:31 Melike Temir
İstanbul Havalimanı için önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
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RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte İstanbul Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

PASAPORT KARARI GEREĞİNCE KARAR VERİLDİ

İstanbul Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kotalar dahilinde Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesi kararlaştırıldı.

#İstanbul Havalimanı #Resmi Gazete #hava hudut kapısı
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