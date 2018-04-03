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İstanbul'da 'Lale' devri

İstanbul'a 30 milyon lale dikeceklerini söyleyen Alanyalı İBB Başkanı Uysal, "Maliyeti 10 milyon TL" dedi

İstanbul'da 'Lale' devri

İstanbul'a 30 milyon lale dikeceklerini söyleyen Alanyalı İBB Başkanı Uysal, "Maliyeti 10 milyon TL" dedi

03 Nisan 2018 Salı 23:41
İstanbul'da 'Lale' devri
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Haber: Alper KUTAY

ASLEN Alanyalı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'a toplam 30 milyon lale dikildiğini  belirterek, "Herkes şunu merak ediyor. Bu kadar 30 milyon lale, etkinlik. Maliyeti ne? Yapılan tüm etkinliklere yaptığımız harcamamız 10,5 milyon TL. O manada baktığımız zaman herhangi iki parkın peyzajına harcadığımız rakamdan çok yüksek değil" dedi. Uysal, "İstanbul'un güzelliklerini ortaya çıkaran çiçeklerimizle ilgili de 1-30 Mayıs tarihleri arasında çiçek festivalimiz olacak" diye konuştu. İstanbul'da 1-30 Nisan tarihleri arasında "Şimdi Lale Mevsimi" sloganıyla düzenlenen 13. Lale Festivali başladı. Emirgan Korusu'nda yapılan açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lalenin dünyada İstanbul ile özdeşleşmiş bir bitki türü olduğunu söyleyen İBB Başkanı Uysal, "İstanbul'da 1750'lerde toplamda bin 588 lale çeşidi tespit edildiği söylenir. Şu anda İstanbul'da ekimini yaptığımız yaklaşık 125 çeşit var. Onda birden bile daha az. Tabii en azından bunu tekrar gündeme almak, bütün lale çeşitlerine hayat buldurmak adına İstanbul'da sadece lale festivali değil, lale vakfımız var. Onun çalışmaları var. Bunun devamı inşallah gelecek" dedi.

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