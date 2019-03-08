İstanbul'da büyük patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bir lokantada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

İstanbul'da büyük patlama! Ortalık savaş alanına döndü
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ESENYURT'TA bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bu sabah saat 05.30 sıralarında gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlamada 5 araç hasar gördü, çevredeki evlerin camları kırıldı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

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