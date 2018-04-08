İstanbul'da anlamlı buluşma

İSTANBUL'UN gözde alışveriş merkezlerinden Metrocity AVM’de düzenlenen tanıtım programına binlerce İstanbullu akın etti. Tanıtım etkinliğinin özel konukları da oldu. İstanbul Alanyalılar Derneği Başkanı Eyüp Kaya ve yönetimi de organizasyona katılarak destek verdiler ve bu tür başarılı etkinlikler düzenleyen Alanya Belediyesi yetkililerini tebrik ettiler. Alanya Belediyesi yetkilileri de ziyaretinden dolayı Kaya ve yönetimine teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdiler.
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