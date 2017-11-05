İstanbul'da Alanyalılar dernek kurdu

İSTANBUL Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne müracaat eden İstanbul'daki Alanyalılar, dernek çatısı altında bir araya geldi. İstanbul Alanyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adıyla faaliyet gösterecek derneğin başkanlığını Eyüp Kaya yapacak. Dernek yönetiminde, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Doğru Yol Partisi eski Antalya Milletvekili Hayri Doğan'ın oğlu Hüseyin Doğan da yer alıyor. İstanbul Alanyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurucuları ise şu isimlerden oluştu: "Ali Yıldız, Emine Yılmaz, Eyüp Kaya, Hüseyin Doğan, Sinan Yardım, Şükrü Bulut ve Veli Yöntem."