Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.692
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0810
EURO
4.4971
6 Kasım 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
6 Kasım Günlük Burç Yorumu
6 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
6 Kasım 2017 Antalya -...
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
banner468

İstanbul'da Alanyalılar dernek kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Alanyalı Mevlüt Uysal'ın gelmesinin ardından İstanbul'da yaşayan Alanyalılar, 'İstanbul Alanyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurdu

İstanbul'da Alanyalılar dernek kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Alanyalı Mevlüt Uysal'ın gelmesinin ardından İstanbul'da yaşayan Alanyalılar, 'İstanbul Alanyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurdu

05 Kasım 2017 Pazar 23:18
İstanbul'da Alanyalılar dernek kurdu
banner404

İSTANBUL Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne müracaat eden İstanbul'daki Alanyalılar, dernek çatısı altında bir araya geldi. İstanbul Alanyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adıyla faaliyet gösterecek derneğin başkanlığını Eyüp Kaya yapacak. Dernek yönetiminde, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Doğru Yol Partisi eski Antalya Milletvekili Hayri Doğan'ın oğlu Hüseyin Doğan da yer alıyor. İstanbul Alanyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurucuları ise şu isimlerden oluştu: "Ali Yıldız, Emine Yılmaz, Eyüp Kaya, Hüseyin Doğan, Sinan Yardım, Şükrü Bulut ve Veli Yöntem."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAlanyalı Mevlüt Uysal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
6 Kasım 2017 Pazartesi - Yeni Alanya E Gazetesi
6 Kasım 2017 Pazartesi - Yeni Alanya E Gazetesi
Golf heyecanı bitti
Golf heyecanı bitti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim