İstanbul'da Alanyalılar Çanakkale Zaferi için buluşuyor

PROGRAM 18 Mart Pazar günü (yarın) saat 15.00'te derneğin İstanbul-Fatih'te bulunan binasında yapılacak. 'Kahraman şehitlerimizi unutmadık' sloganıyla düzenlenecek programda Alanyalı Akademisyen-Yazar Selim Han Yeniacun ile Alanyalı Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman da konuşmacı olarak yer alacaklar. Yarın gerçekleşecek programda konuşmacı olarak katılacağını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Yeniacun, etkinliğe İstanbul'da yaşayan tüm Alanyalı hemşerilerini de davet etti.