İstanbul'da Alanyalı dayanışması

ALANYALI İstanbul Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Başkanı ve İstanbul-Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın Alkent Mahallesi programına Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Uysal, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınladığı teşekkür mesajında "Alanyalı hemşehrim ve adaşım Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Alkent Mahallesi'ndeki programımıza katıldı; gün boyu da bizimle olacak. Kendisine Büyükçekmece hakkındaki özel hassasiyeti ve güçlü desteği için teşekkür ediyorum" dedi.

'BÜYÜKÇEKMECE KALKINACAK'

Bakan Çavuşoğlu ve Uysal, Turizmci, İş Adamları ve Mübadiller Buluşması'na da katıldılar. Burada katılımcılara hitap eden Bakan Çavuşoğlu, Büyükçekmece'nin hizmet belediyeciliği ile kalkınacağını ve İstanbul'un turizm merkezi olacağını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 19:51