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8 Ocak Günlük Burç Yorumu

İstanbul-Antalya seferi yapan uçakta akılalmaz olay!

Saat 09.00'da İstanbul-Antalya seferini gerçekleştirecek olan uçakta yapılan sayımda, kaçak yolcu yakalandı

İstanbul-Antalya seferi yapan uçakta akılalmaz olay!

Saat 09.00'da İstanbul-Antalya seferini gerçekleştirecek olan uçakta yapılan sayımda, kaçak yolcu yakalandı

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:56
İstanbul-Antalya seferi yapan uçakta akılalmaz olay!
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İSTANBUL- Antalya seferini saat 09.00'da yapması planlanan Onur Havayolları uçağında, kalkış öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra yolcu sayımı yapıldı. Sayımda 1 yolcu fazla çıkınca uçağa polis çağrıldı.

KAÇAK OLARAK BİNMİŞ

Uçağa biletsiz yada yanlış bindiği iddia edilien R.K isimli 28 yaşındaki erkek yolcunun kaçak olarak bindiği anlaşıldı.

POLİS, İFADESİNİ ALDI

R.K., polis tarafından Atatürk havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği'ne götürülerek ifadesi alındı. Bu işlemin ardından R.K'nın Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul-Antalya
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