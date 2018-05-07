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İstanbul'a iş toplantısına gitti, dönünce fabrikasını yerinde bulamadı

Sivaslı iş adamı iki yıl önce iş toplantısı için gittiği İstanbul'dan Sivas'a döndüğünde, fabrikasındaki makinelerin yerinde olmadığını gördü. İş adamı 20 ay geçmesine rağmen 10 TIR'la taşınabilecek makinelerine ulaşamadı

İstanbul'a iş toplantısına gitti, dönünce fabrikasını yerinde bulamadı

Sivaslı iş adamı iki yıl önce iş toplantısı için gittiği İstanbul'dan Sivas'a döndüğünde, fabrikasındaki makinelerin yerinde olmadığını gördü. İş adamı 20 ay geçmesine rağmen 10 TIR'la taşınabilecek makinelerine ulaşamadı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:57
İstanbul'a iş toplantısına gitti, dönünce fabrikasını yerinde bulamadı
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SİVASLI sanayici Abdulgafur Arı'nın iddiaları inanılır gibi değil. Arı'nın iddialarına göre Sivas'ta bulunan sanayi tesisindeki iş makineleri iş toplantısı için gittiği İstanbul'da bulunduğu bir gece, kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından kaçırılmış.
ANCAK 10 TIR İLE TAŞINABİLİYOR
Olay 2016 yılının Haziran ayında meydana geldi. Yaklaşık 2 bin metre kare alanda 50 personel ile otomobil yedek parçası üretip ihraç eden Arı, ortakları ile bir araya gelmek üzere İstanbul'a gitti. Döndüğünde ise yaklaşık 10 tır ile tanışabilecek sayıdaki makinelerin yerinde olmadığını gördü.
20 AYDIR HABER YOK
Polis çağırıp tutanak tutturan iş adamı avukatları aracılığı ile konuyu yargıya taşıdığını ancak 20 ay geçmesine rağmen makinelerine ulaşamadığını ileri sürdü.
"TOPLANTIDAN DÖNDÜM İŞ MAKİNELERİ YERİNDE YOK"
Arı, fabrikada bulunan makinelerin kimler tarafından alındığı görenlere ihbarda bulunmaları halinde kimliklerini gizleyip para ödülü vereceğini belirterek, "1973 yılından bu yana sanayicilik yapıyorum. Otomotiv üzerine yedek parça üretip yurt dışına ihraç ediyordum. 2014 yılında Sivas'ta fabrika kurdum. Burada aynı şekilde yedek parça üretip yurt dışına ihraç ediyorduk. 2016 yılında ortaklarımla bir toplantı için İstanbul'a gittim. Toplantıdan döndüğümde fabrikada ki 10 TIR ile taşınabilecek iş makinelerimin çalınmış olduğunu gördüm.
"İHBAR EDENE 10 BİN LİRA ÖDÜL"
Makineler içerisinde elektronik tornalar, CNS cihazları vardı. Polise gittim, rapor tutuldu. Avukatlarım aracılığı ile resmi dairelerin tamamına müracaatta bulundum. Hiçbir yerden sonuç alamadım. Ben burada 50 kişi çalıştırıp, yurt dışına parça ihraç ediyordum. Yaklaşık 20 aydır hiçbir haber yok. Devletimden bu konuda bana yardımcı olmalarını istiyorum. Bu makinelerin yerini bana bildirene, ihbarda bulunana 10 bin TL para ödülü vereceğim. Kesinlikle de ihbarcının kimliğini açıklamayacağım." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
SivasİstanbulIş ToplantısıFabrika
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