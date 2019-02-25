İşsiz kalanlar sağlıktan ücretsiz yararlanmaya devam edebilir mi?

İŞSİZ kalan vatandaşlar için en önemli unsurlardan birisi de ücretsiz sağlık hizmetlerine erişim. Bunun için vatandaşların genel sağlık sigortası primlerini kendilerinin ödemesi gerekiyor. Ancak işsiz kalındıktan sonra bir süreliğine daha sağlık hizmetlerinden faydalanmak mümkün oluyor.

İŞSİZ KALANLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN NE SÜRE YARARLANABİLİR?

Eğer çalışan işsizlik maaşı almaya hak kazanmış ise bu süre boyunca GSS primi ödemesine gerek kalmadan sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebiliyor. İşsizlik maaşı alamayanlar ise işten ayrılmadan önceki 1 yıl boyunca toplam 90 gün ödenmiş primleri varsa 100 gün daha ek bir ücret ödemeden ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.