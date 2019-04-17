İşsiz kalanlar sağlık hizmetlerinden ne süre yararlanabilir?

SİGORTALILIĞI sona eren vatandaşlar, sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim haklarının ne süre daha devam ettiğini merak ediyor. Yasaya göre sağlıktan yararlanmaya devam edilen gün sayısını ödenen prim günleri belirliyor. Bu süre boyunca kişinin aynı çalıştığı zaman olduğu gibi kendi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu hizmetlerden yararlanmaya devam ediyor.

İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA SAĞLIKTAN YARARLANMA HAKKI NE KADAR DAHA DEVAM EDER?

Kişinin işten ayrılma tarihinden önceki bir yıl içinde 30 gün prim ödemesi varsa, işten çıktıktan sonraki 10 gün boyunca sağlık hizmetinden aktif sigortalı gibi yararlanabilir. Bir yıl içerisinde 90 gün prim ödemesi olanlar ise 90+10 olarak 100 gün boyunca sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. İşten çıkan sigortalı için belirtilen şartların aynısı kişinin aile fertleri (bakmakla yükümlü oldukları) açısından da aynıdır.