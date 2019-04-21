İşsiz kalan 100 gün sağlık yardımı alabilir

EMEKLİLİK ile ilgili merak edilen her şeyi Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu yanıtladı.

Soru: 10 Mart 1978 doğumluyum. SSK girişim askerlikten önce 13 Kasım 1994’te olup 5300 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Bir de işsiz kalırsam, ben ve çocuklarım SGK’dan ne kadar yararlanırlar? Belli bir süresi var mı? Yusuf KANAR/MERSİN

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigorta süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 450 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5750 güne tamamlamanız şartıyla, 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. İşsiz kaldığınız tarihten itibaren 10 gün sağlık yardımı alırsınız.

10 günden sonra sigortalılık niteliğinizi yitirirsiniz. Sigortalılık niteliğini yitirdiğiniz tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün prim ödemeniz varsa, işsiz kaldığınız tarihten itibaren 90 gün daha siz ve kanunen bakmak zorunda olduğunuz eş ve çocuklarınız sağlık yardımı alabilir.

BAĞKUR’DAN SONRA SSK’YA 1260 GÜN PRİM ÖDEMELİSİNİZ

Soru: 15 Ocak 1968 doğumluyum. 5 Nisan 1991’de 180 gün SSK primim var. 1992-1997 arasında 510 gün Emekli Sandığı, 1 Ekim 2000- 28 Şubat 2016 arasında Bağkur’a, 1 Mart 2016’dan günümüze kadar SSK’ya prim yatırdım. Mayıs 2018’de işsiz kaldığım için 1 ay Bağkur primi yatırdım. Nasıl emekli olabilirim? Şükrü BAŞTAN

Cevap: 1260 gün daha prim öderseniz, SSK’dan emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ve 52 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli olduğundan 1260 günden sonra prim ödemeseniz de 52 yaşınızı dolduracağınız 15 Ocak 2020’de emekli olabilirsiniz.

PRİMİNİZİ 5450 GÜNE TAMAMLAYINCA EMEKLİSİNİZ

Soru: 1971 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 26 Haziran 1989 olup 3470 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? Cüneyt EGELİ

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. 1980 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5450 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. 18 ay askerlik yaptığınızı varsayarsak askerliğinizi borçlanıp 1440 gün de prim ödeyerek toplam primini 5450 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz (ara vermeden prim ödemeniz halinde Nisan 2023 ayı sonunda).

GENEL SAĞLIK SİGORTASI ZORUNLU OLDUĞUNDAN İSTEYEN ÇIKAMAZ

SORU: Devletten sağlık hizmeti almak istemiyorum. Sağlık hizmetini kendi imkanlarımla almak istiyorum. GSS primi ödemek zorunda mıyım? Zorunluluk yoksa nereye başvurmalıyım? Sonkan OLCAR

CEVAP: Genel Sağlık Sigortası zorunludur. İsteyenin sistemden çıkması söz konusu olamaz. Dolayısıyla sisteme prim ödemek zorundasınız (aylık 76.75 TL). Ancak gelir testine girip, aile içinde kişi başına düşen aylık gelir ortalaması brüt asgari ücretin üçte birinden (bugün için 852.80 TL’dir) az çıkması halinde, prim ödenmeden sağlık yardımı alınabilir.

ASKERLİĞİNİZ ŞARTLARI DEĞİŞTİRMEZ

Soru: 5 Eylül 1977 doğumluyum. 3 Nisan 1993 SSK girişim var. 1997-98 arası 550 gün askerlik yaptım. 5800 gün primim var. Askerliğimi borçlanarak emeklilik yaşımı geriye çekebilir miyim? Ramazan AYDEMİR

Cevap: Çekemezsiniz. Çünkü sigorta başlangıç tarihinden sonraki askerliğin borçlanılması emeklilik şartlarını değiştirmiyor, sadece primi artırıyor. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz bile 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

EMEKLİ SANDIĞI’NDAN DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

SORU: 14 Haziran 2004’te yüzde 60 oranında engelli olarak memuriyete girdim. Başlangıçtan itibaren engelli raporumu sundum. Farklı nedenlerden dolayı 13 yıl 7 ay çalıştıktan sonra memuriyetten ayrılmak durumunda kaldım. En iyi ve yakın zamanda nasıl emekli olabilirim? Halit ERKEN

CEVAP: Sigortalı çalışmanız yoksa en erken Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz. 10 yıldan fazla hizmet süreniz olduğundan, raporunuz ve tıbbi eklerini inceleyecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu malul olduğunuza karar verirse, Emekli Sandığı’ndan malulen emekli olabilirsiniz.