İsrail ve Rum yönetiminden Kıbrıs'ta askeri tatbikat

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail'in ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi. GKRY Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 29 Mayıs'a kadar sürecek tatbikatın yıllık ikili askeri iş birliği programı kapsamında yapıldığı belirtildi.

Rum basınına göre, İsrail ordusuna bağlı helikopterler, jetler ve savaş gemileri de tatbikatta yer alacak.

İsrail ve Rum kesimi geçen yıl da iki askeri tatbikat yapmıştı.

Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs adası yakınlarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı ise art arda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin sondaj ve sismik gemilerinin, kendi kıta sahanlığında olduğunu, sondaj faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini belirtmişti.

Başta Rum yönetimi ve Yunanistan olmak üzere Avrupa Birliği (AB), ABD, Mısır ve İsrail'den Türkiye'nin Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerine karşı açıklamalar gelmişti.