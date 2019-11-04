Ispanak zehirlenmesi sanıyorduk! Korkunç gerçek ortaya çıktı

ISPANAK zehirlenmesi iddiaları üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. İl Müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir."

Atropin nedir?

Atropin, Atropa belladonna (güzelavrat otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Antikolinerjik yapıdadır. Tıpta çok değişik kullanım alanları vardır.Güzel avrat otu, aslında ismini ülkemizdeki insanlar tarafından almış, bir bitkidir. Birçok faydası olmasına rağmen insanlar tarafından çok fazla kullanılmayan bu otun üzerinde meyvelerde vardır. Küçük küçük kiraza benzer meyvelerin rengi siyahtır. Bu nedenle görünüşüyle ilgi çeken bir ottur. İlk zamanlar üzerinde mor renklerde çiçekler açan güzel avrat otu, zaman geçtikçe çiçeklerini meyveye dönüştürerek farklı bir görünüm alır.Bu bitkinin asıl adı, Atropa Belladonna olarak bilinir. Yaklaşık olarak ortalama 1,5 metreye kadar uzanan bu bitki aslında zehirli bir bitkidir. İşte insanların bu otu çok fazla bilmemelerinin nedeni de bu şekilde zehirli bir bitki olmasıdır. Çünkü bu bitkiler yanlış kullanımlarda ya da doz aşımlarında direk olarak zehirli etkisi ile insanlarda problemlere neden olur.Güzel avrat otunun kokusu bazı insanlar tarafından sevilse bile bazı insanlar tarafından beğenilmez. Tıbbi olarak güzel avrat otu bilimsel çalışmalar ile ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Bu nedenle amatör kullanımlar için güzel avrat otunun kullanılması son derece tehlikelidir.

Atropinin kullanımında sıkça görülen rahatsızlıklar: Ağız kuruluğu, görmede bulanıklık, siklopleji, midriazis, fotofobi, anhidroz, idrar tutukluğu, idrar retansiyonu, taşikardi, çarpıntı ve kabızlıktır. Daha seyrek olarak intraoküler basınç artması, tat duygusu kaybı, başağrısı, başdönmesi, uyuklama, yüzde kızarma (flushing), insomnia, bulantı, kusma, karında şişkinlik, deri alerjisi başlıca şikayetlerdendir.Bu ot insanlarda zehirli etkiler göstermeye başladığında ilk olarak kişilerde baş ağrısı uyku hali meydana gelir. İlerleyen zamanlarda ise yavaş yavaş susuzluk hissi ile birlikte sayıklama gibi durumlar ortaya çıkar. Eğer sizlerde de bu gibi belirtiler meydana gelir ise acilen uzman bir doktora görünerek meydana gelebilecek olan sorunları engelleyebilirsiniz.