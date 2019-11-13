İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz
Su zammıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunan İsmail Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz" dedi.
İSTANBUL'da suya gelen yüzde 40'lık indirim, vatandaşa büyük bir nefes aldırmıştı. Düşük fatura ödeme dönemi kısa sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 20'lik zam yapma kararı aldı.
İMAMOĞLU, ENERJİYE BAĞLADI
İmamoğlu, zam nedeniyle gelen eleştirilere "Enerji maliyetlerindeki zam yüzde 50'nin üzerinde fakat biz, her şeye rağmen zamları en minimumda tutmayı düşünüyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN TEPKİ
1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak zamlara İsmail Küçükkaya'dan tepki geldi. FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicileriyle buluşan Küçükkaya, zam yapmanın kolaycılık olduğunu, bunu merkezi hükümetin yeterince yaptığını ancak Ekrem İmamoğlu'nun yapmaması gerektiğini söyledi.
"DAHA 1 YIL DOLMADAN..."
Küçükkaya, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz. Sayın İmamoğlu; İstanbul'da belediyenin batak olduğunu biliyoruz. Enkaz devraldığınızı da biliyoruz. Çok büyük bir borç yükü altında olduğunuzu da biliyoruz. Ama siz büyük iddialarla geldiniz. Zam yapmak işin kolaycılığıdır. Merkezi hükümet zaten bu kolaycılığı yapıyor. Zam zam zam.. Siz başka iddialarla geldiniz. İstanbul'u yönetmeye talipseniz, zam yapmadan da o maliyet artışlarını karşılamanın bir yolunu bulmalısınız. Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz."
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