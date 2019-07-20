İsmail Küçükkaya'dan 'Fox TV'den ayrıldı' iddialarına yanıt!

FOX TV'de yayınlanan sabah kuşağının en çok izlenen haber programı olan Çalar Saat'in başarılı spikeri İsmail Küçükkaya Fox Tv'den ayrıldı iddialarına yanıt verdi. 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi CHP'li Ekrem İmamoğlu ve AKP'li Binali Yıldırım'ın kozlarını paylaştığı ortak canlı yayının moderatörlüğünü üstlenen ve tüm dikkatleri üzerine çeken Küçükkaya uzun yıllardır çalıştığı kanalı FOX'tan ayrıldığı iddialarını adeta tiye alan bir paylaşım yaptı.Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Küçükkaya şu ifadelere yer verdi: 'Arkadaşlar; gerçi tatildeyim ama tatilde de küçük zihin jimnastiğinin büyük faydası vardır. Eylülde başlayacağımız 7. sezon için fikir, öneri ve/veya yorum yapmak isterseniz sevinirim. Bir sabah haber kuşağından ne ister, ne beklersiniz?'

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2019, 16:05