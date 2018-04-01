İsmail Haboğlu'ndan ÇYDD’ye anlamlı destek

YENİ Alanya Yazarı İsmail Haboğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi tarafından düzenlenecek ‘Bahar Kermesi’nde stant açacak. Alanya Nüfus Müdürlüğü karşısında yer alan kermes alanında gerçekleştirilecek etkinlikte Haboğlu, özel tasarım ürünlerini dernek yararına satışa sunacak. 3 Nisan Salı günü başlayacak ve 3 gün sürecek kermesten elde edeceği geliri ‘Kır Çiçekleri’ yararına ÇYDD Alanya Şubesi’ne bağışlayacağını belirten Haboğlu, tüm Alanya halkını kermese davet etti.

Eserlerinde dalgaların karaya sürüklediği ağaç parçaları ile ormanlık alanlardan topladığı ağaç kalıntılarını kullandığını söyleyen Haboğlu, yapay çiçeklerden de yararlandığını belirtti. Eserlerinin özgün birer çalışma olduğunu ve bir başka eşinin olmadığını belirten Haboğlu “Şehir hayatının temposuna kapılan, doğadan ve kendinden uzaklaşanlara az da olsa doğayı hatırlatmak istedim. Kermesi ziyaret edecek gönüllülerimiz bu eserlerden satın alarak ÇYDD'yi desteklemiş olacaklar" dedi.