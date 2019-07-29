İsmail Demir: Türkiye motor yolculuğunda başarılı olacaktır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi konusunda kamuoyunda en çok soruların sorulan sorulardan birinin motor olduğunu belirterek, "Türkiye 20 yıl önce motor yapımına başladı ancak başaramadı diye bir şey yok. Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor. Bunun 4-5 yıllık geçmişi de olabilir. Bu yolculukta inşallah başaracağız." dedi

İsmail Demir: Türkiye motor yolculuğunda başarılı olacaktır
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DEMİR, "TEI-TUSAŞ Motor Sanayii, Türkiye'nin NADCAP Akredite İlk  Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı" açılış töreninde yaptığı konuşmada,  savunma sanayinde gerçekleştirilmiş ve devam eden birçok başarılı proje  neticesinde Türkiye'nin tecrübe, kabiliyet ve özgüven kazandığını söyledi.
Bu gelişmeler sonucunda teknoloji kullanan bir ülke olmaktan teknoloji  üreten konuma doğru bir yolculuğun içinde olduklarını ifade eden Demir, şöyle  konuştu:
 
"Bu yolculuğun bir aşaması da şu anda açılışı için burada bulunduğumuz  malzeme test araştırma laboratuvarı. Test konusu Türkiye'nin çok önemli bir  eksiği olarak gündemimizde. Bu amaçla TR Test adında bir şirket kurduk. Test  lazımsa, üniversitelerde belirli sayıda tam kapasite kullanılmayan test cihazları  ve imkanları var. Sadece malzeme alanında değil diğer alanlarda da. Bunları  değerlendirelim dediğimizde aslında tam da isteğimizi karşılayamayan bir yapı  olduğunu gördük. Demek ki, hep bu fikri aklımızda tutarak ülkemizde yapılan  çeşitli laboratuvar ve test tesisi yapılanmalarında bu yapılanmanın belirli  setifikasyon kriterlerini de sağlayacak yapılandırılması gereğinde de özel  sektöre de hizmet verecek şekilde işletilmesi ihtiyacıyla TR Test'i kurduk.  Çalışmaları daha da hızlandıracağız."
 
Savunma sanayi konusunda ülkede sürekli olarak kamuoyunda sorulan  sorulardan birinin motor olduğuna dikkati çeken Demir, "Motor ve bazı alt  sistemler. Türkiye 20 yıl önce motor yapımına başladı ancak başaramadı diye bir  şey yok. Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor. Bunun 4-5 yıllık geçmişi  de olabilir. Bu yolculukta inşallah başaracağız." dedi.
 
"Ülkemizin beklemeye sabrı yok"
 
Demir, malzemenin bir motor için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini  belirterek, şunları kaydetti:
 
"Özellikle gaz türbinli motorlar dediğimizde yüksek sıcaklıkla çalışan  malzemelerin önemi ve bu konuda bilginin asla başkalarından temin edilemeyecek  derecede kıymetli olduğunun farkındayız. Biz de kendi yolculuğumuzu kendimiz  yapar daha hızlı gideriz. Motor konusunda konuştuğumuzda biz test tesisi kurduk  malzeme testi yapacağız şu motorun testini yaptık gibi sözlerin ülkemiz  yöneticileri nezdinde hiç bir değeri yok, bana sorulan tek soru motor nerede?  Netice... Onun için neticeye giden yol uzun ve meşakkatli. Bu uzun yolu bizim de  kısaltmakla ilgili her türlü tedbiri almamız gerekiyor."
 
Türkiye'nin beklemeye sabrı olmadığını vurgulayan Demir, "Etrafımız  kaynıyor. Gelecek günler Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında çok da  güçlü olması gerektiğini hatırlatıyor. Biz de bunu aklımızda tutarak hiç  unutmayıp bir an önce sonuca gitmek gerektiğini söylüyor ve bu konuda hepimizin  bir sorumluluğunun olduğunu iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.
 
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin  içinde bulunduğu bölgenin dünyadaki siyasi krizlerin ve tartışmaların en yoğun olduğu coğrafyada yer aldığını belirterek, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu  söyledi.
 
TEI-TUSAŞ Motor Sanayii, Türkiye'nin NADCAP Akredite İlk Malzeme Test  ve Araştırma Laboratuvarı açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz  Büyükerşen, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP  Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku  Çakırözer ile protokol üyeleri de katıldı.
 

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