İşletmecilere Lejyoner Hastalıklar semineri

AKDENİZ Üniversitesi Adrasan Eğitim ve Dinlenme Tesisinde gerçekleştirilen seminere 70 tatil köyü, Otel ve Spa işletmecisi katıldı. Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Arıcı, “Lejyoner hastalığı, L. Pneumophile yani bakteri’nin sebep olduğu ciddi ve ölümcül bir akciğer hastalığıdır. Su aerosollerin solunması ve legionella içeren suyun akciğere kaçması ile bulaşır. Ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer alır. Bu hastalığın kaynakları olarak sıcak - soğuk su sistemleri, spa havuzları soğutma kuleleri, klimalar, termal havuzlar, otel, tatil köyü, spor kulüpleri, kamp alanları ve gemiler sayılabilir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 11:09