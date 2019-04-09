'İslami Ticaret Ahlakı' masada 

DÜNYANIN dört bir tarafından gelen üyelerin katılımıyla gerçekleşen ve 6 Nisan tarihinde başlayan program, üyelerinin iş ahlakını geliştirici konferanslarla devam ediyor. Program hakkında konuşan Uluslararası İslam Ticaret Birliği Türkiye Danışmanı İlgiz İusupov "Uluslararası İslami Ticaret Birliği olarak bu sene Alanya'da seminer ağırlıklı bir program düzenliyoruz. Dünyanın her yerinden 350 üyemiz katıldı. Mevcut organizasyonda üyelerimize İslami Ticaret ahlakı hakkında bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında birlik üyelerimiz burada geçirdikleri süre içerisinde birbirleriyle olan iletişimlerini güçlendiriyorlar. Güçlenen uluslararası ilişki sonucunda da ticaret gelişiyor" dedi. Yeni yatırım alanlarını genişletmek ve ticaret hacmini büyütmek amacıyla düzenlenen program, 10 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.