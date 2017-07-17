'Islak imzada kumpas' davasında 2 tahliye

İSTANBUL 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 3'ü tutuklu 18 sanık hazır bulundu. Şikayetçi Dursun Çiçek ile kızı ve avukatı olan İrem Çiçek duruşmaya katıldı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer de duruşmada hazır bulundu.İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Eyüp Kandemir, Gürol Berber, Mehmet Akın ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliyelere ilişkin talepte bulundu.