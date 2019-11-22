banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

İşkence edip öldürdüler sonra pizza yediler!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ocak 2018'de Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede'nin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, olayın tek görgü tanığı Burcu Çelik dinlendi. Mahkemede ağlayarak konuşan Burcu Çelik, "Kennedy Taomwabwa Dede'nin işkence yapılırken yardım çığlığı attığını" anlattı. Dede'yi öldürenlerin olay geçesinde, yaşananları keyifle anlattığını söyleyen Çelik, "Gece pizza çağırdılar yediler" dedi

GÜNCEL 22.11.2019, 17:34
İşkence edip öldürdüler sonra pizza yediler!
banner404

NİJERYALI Kennedy Taomwabwa Dede, Nidai Şanlı adlı zanlının bin dolar parasını çaldığı iddiasıyla Gazimağusa'ya bağlı Çanakkale Göleti bölgesinde işkence edildikten sonra öldürüldü. Dede'nin cesedi, bölgede oynayan çocuklar tarafından bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis, Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu'yu gözaltına alındı.
OLAYI DAKİKA DAKİKA ANLATTI
Zanlıların yargılanmasına dün de devam edildi. Mahkeme heyeti, olayın tek görgü tanığı olan Burcu Çelik'i dinledi. Olay günü Zekeriya Kurucu ile araçta olduğunu ifade eden Çelik, Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur'un Dede’yi, tekme, tokat, yumruk, taş ve elektroşok cihazıyla dövdüğünü belirtti. Çelik olayla ilgili şunları söyledi:
"Olay günü, Ozan arabayı sürdü, biz de Simge ile arkaya oturduk. Nidai Şanlı araçla çıktı, biz de onları takip ettik. Nereye gittiğimizi bilmiyordum, araçların arasında 10 metre vardı. Çukur gibi bir yere indik. Önde Zekeriya’nın arabası vardı. Nidai geldi arabanın yanına. Ozan’ın kapısının yanından Simge’ye 'Dövecek misiniz?' diye sordu, Simge 'Evet' deyip indi. Simge evet deyince, ben de onun arkasından indim ve koştum. Sonra, Simge bana, ‘Telefonları al git, sen dayanamazsın’ dedi. Kafamı çevirip baktığımda, Onur siyahi bir şahsı arkasından tutuyordu, kaçmasın diye. Etrafta su vardı. Zekeriya’nın arabasının ışığı açıktı, net olarak gördüm. Görünce bağırdım, Nidai yanıma geldi. Elinde elektroşok cihazı vardı. Simge’yle konuştuğum sırada, Nidai, elektroşok cihazıyla adama zarar veriyordu. Vurup, elektro şok basıyordu. Yumruk attığını gördüm. Adam yere düştü, Nidai, iki elini birleştirip adamın üzerine atladı.” 
‘SİMGE TAŞLA VURUYORDU’
Gördüğü durum karşısında bağırmaya başladığını ifade eden Burcu Çelik şöyle devam etti:
"Nidai Şanlı yanıma gelip, elektroşok cihazıyla, 'Sen de vuracaksın' diyerek beni tehdit etti. Sonra Simge geldi, ‘O dayanamaz, rüyalarına girer. O daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadı’ dedi. 16 yaşındaydım. Çok korkardım. Şu an bile olsa ne tepki veririm bilmem. Yere oturdum, sesleri, adamın yardım çığlıklarını duymamak için kulaklığımı taktım, müzik açtım. Ağlıyordum. Zekeriya’nın arabasının ışığı sönmüştü. Zekeriya yanıma geldi, ‘Burcu, burada en çok ikimiz üzülüyoruz, baksana Simge bile vuruyor’ dedi ve baktığımda Simge’nin taş attığını gördüm."
OLAYI KEYİFLE ANLATTILAR
Olaydan sonra arabalara binerek Nidai Şanlı'nın evine gidildiğini belirten Çelik, "Nidai, yanıma geldi, ‘O adam benim bin dolarımı çaldı’ dedi. ‘Nerede?’ dedim. O da orada bıraktık. ‘Ya ölürse?’ dedim. O da ‘Ölmeyecek, üç günü daha var. Paramı vermezse, ölecek’ dedi ve beni içeriye götürdü. Dede'yi döven sanıklar evde olayı keyifle anlattılar. Simge Dağdur, Dede'ye vurmadığı ve ağladığı için Zekeriya ile alay etti" diye konuştu. 
Burcu Çelik ifadesine şöyle tamamladı:  “Evde, Nidai, Simge’ye adamın ayağını niçin kırmadın?’ diye sordu, Simge de ‘Denedim ama kıramadım’ dedi. Sonra, pizza çağırıp yediler.“ Duruşma 25 Kasım'a ertelendi.--- 
 

#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti #KKTC #Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede #kennedy #Burcu Çelik
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 22 Kasım 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:36
Öğle 12:48
İkindi 15:28
Akşam 17:51
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545