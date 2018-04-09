İskelelere yeni düzen getiriliyor

BU kapsamda otel önü güneşlenme ve denize girme iskeleleri kıyının kamu yararına kullanımını engellemeyecek şekilde ve minimum kıyı yapılaşmasıyla olacak.

İMAR PLANLARI REVİZE EDİLECEK

Bu kapsamda tatil bölgelerinde görülen otel önü güneşlenme ve denize girme iskeleleri, işletmecilerin kişisel zevkleri ve tercihleri doğrultusunda yapılmayacak. Söz konusu iskelelere ilişkin imar plan teklifleri revize ettirilerek disiplin altına alınacak. Ayrıca özellikle yat limanlarında doluluk yaşanan Ege ve Akdeniz kıyılarında güvenli barınma yerleri ve bağlama sistemleri kurulması planlanıyor. Bu konuda 'Kıyılarımızda Güvenli Barınma Yerlerinin ve Bağlama Sistemlerinin Etüdü Projesi' yapılıyor. Proje sonucunda özel tekne sahiplerinin en büyük sorunu olan bağlama sorununun da çözülmesi hedefleniyor.