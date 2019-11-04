İskeleler yasal hale gelecek: Alanya'yı yakından ilgilendiriyor

BU yasa taslağı Alanya'yı da yakından ilgilendiriyor. Çünkü, eğer değişiklik onaylanırsa plajlara yeni iskele kurulamayacak ama mevcut iskeleler yasal hale dönüştürülecek.

Toplamda 40 maddeden oluşan Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi taslağı kurum ve kuruluşların görüşüne açıldı. Görüşlerin toplanmasının ardından AK Parti'li milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulması beklenen teklif taslağına göre “Kullanım amacı değişikliği’ne yönelik yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı ‘değer artış payı olarak’ alınacak. Bu pay nakit ya da ayni örneğin arsa payı olarak da alınabilecek. İmar planı değişikliği ada bazında ve taşınmaz maliklerinin tamamının muvafakati alınarak yapılabilecek. Değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer artışı payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenmeyecek. Tahsil edilen payın yüzde 30'u imar planı değişikliğini onaylayan ilgili idarede açılacak kamulaştırma hesabına, yüzde 30'u Çevre Bakanlığı'nın dönüşüm projeleri özel hesabına, yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına yatırılacak. Büyükşehirlerde ise yüzde 20'si büyükşehir belediyesinin kamulaştırma hesabına, yüzde 20'si ilgili ilçe belediyesi kamulaştırma hesabına, yüzde 20'si bakanlığın dönüşüm projeleri özel hesabına, yüzde 40'ı da Hazine hesabına aktarılacak.

İSKELELER KURULABİLECEK

Yasa gereği genel olarak halkın kullanımına açık sayılan kıyılara turizm amaçlı iskele yapılamıyor. Ancak yeni taslakla kayalık kıyılar ile niteliği gereği su alanından başka türlü faydalanmanın mümkün olmadığı zorunlu hallerde turistik amaçlarla iskeleler kurulabilecek. Bu iskeleler platform niteliğinde olmayacak ve 3 metreyi geçemeyecek. Bu düzenlemeden başta Antalya'nın Kaş ilçesi olmak üzere kayalık kıyı bölgeleri yararlanacak. Otellerin kıyılarda kurduğu mevcut iskelelerin devam edip etmeyeceğine ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karar verecek. Bakanlığın uygun gördüğü iskeleler kalacak. Uygun görmedikleri 3 yıl içinde, ruhsatsız iskeleler ise en geç 2020 sonuna kadar yıkılacak.