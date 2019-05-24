İskele eskisi gibi olmayacak! Başkan Yücel'den kaçağa karşı savaş

BAŞKAN Yücel, geçtiğimiz günlerde iskelede bulunan Balıkçılar Kooperatifi’ne ait bir kaçak yapının yıkım emrini vererek ilk adımı atmıştı.Turizm kenti Alanya’ya yakışmayan görüntüler oluşturan kaçak yapıların yıkımına devam edilmesi bekleniyor. Alanya’da eğlence merkezlerinin kalbinin attığı bölge olan İskele bölgesi üzerinde bulunan birçok mekanın sonradan yapıya eklenen bölümlerinin kaçak olduğu iddiası gündeme geldi. Ana yapıya bağlı derme çatma uzantılar hem görüntü kirliliğine yol açıyor, hem de proje izni olmadığı için güvenlik tehlikesi oluşturuyor. Turizmciler ve çevreciler, Başkan Yücel’in bu yapılarla ilgili de adım atmasını bekliyor.Alanya halkı ise kaçak yapıyla mücadelenin başlamasından oldukça memnun. Halk, “Başkan Yücel’in yanındayız. Kimseyi ayırmadan, hiçbir kaçak yapıya göz yummadan uygulamalar devam etmeli” diyor.