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İskambil aşkı hastalık dinlemedi! Serumuyla kahvehaneye koştu

Batman'da hastalığı nedeniyle evde yatan ve televizyon izlemekten sıkılan yaşlı adamın kolundaki serumla kahvehaneye iskambil oynamaya gitmesi ilginç görüntüler oluşturdu

İskambil aşkı hastalık dinlemedi! Serumuyla kahvehaneye koştu

Batman'da hastalığı nedeniyle evde yatan ve televizyon izlemekten sıkılan yaşlı adamın kolundaki serumla kahvehaneye iskambil oynamaya gitmesi ilginç görüntüler oluşturdu

02 Ocak 2018 Salı 12:34
İskambil aşkı hastalık dinlemedi! Serumuyla kahvehaneye koştu
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BATMAN'DA, 75 yaşındaki Ahmet Kaçmaz'ın iskambil oyunu tutkusu hastalık dinlemiyor. Kaçmaz, geldiği kahvede koluna serum taktırıp, arkadaşlarıyla 'nezere' denilen oyunu oynuyor.

HASTA YATAĞINDA SIKILDI

Ahmet Kaçmaz, hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahvenin yolunu tutuyor. Raman Mahallesi'ndeki kahveye gelen Kaçmaz'a eski sağlık görevlisi işletmeci serumu takıyor.

''EVDE ZAMAN GEÇMİYOR''

Bir kolunda serumla arkadaşlarıyla iskambil oyunu nezere oynayan Kaçmaz, "Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumun bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.

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Batman3. Sayfa
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