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İşitme engelli genci dolmuşta tekme tokat dövdüler

Adana’da işitme engelli Agit Acun, 4 kişi tarafından dolmuşta öldüresiye dövüldü. Dayak anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken engelli gencin kanser hastası annesi Cihan Acun, “Nasıl ciğerim parçalanıyor şuanda. İnsan değil onlar, adalete bırakıyorum onları” dedi

İşitme engelli genci dolmuşta tekme tokat dövdüler

Adana’da işitme engelli Agit Acun, 4 kişi tarafından dolmuşta öldüresiye dövüldü. Dayak anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken engelli gencin kanser hastası annesi Cihan Acun, “Nasıl ciğerim parçalanıyor şuanda. İnsan değil onlar, adalete bırakıyorum onları” dedi

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:44
İşitme engelli genci dolmuşta tekme tokat dövdüler
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OLAY, geçen 10 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde dolmuşta meydana geldi. İddiaya göre İşitme engelli Agit Acun (20), çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. Hastaneden çıkıp Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi’ndeki evine gitmek için Topel dolmuşuna binen Acun, burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan lisanslı Kick Boks’cu Ahmet Günsel (20) ve 3 arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebep nedeniyle öldüresiye dövüldü. Bu sırada ise diğer yolcular kavgayı ayırmadan izledi. Dayak anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Agit Acun’un bağırarak yardım çığlığı atmasına rağmen 4 kişi tarafından dövülmesi görülüyor.

“Ciğerim parçalandı”

Olaydan sonra karakola gidip darp raporu alan Agit Acun’un yüzünde ve gözlerinde çeşitli morluklar oluşurken İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kanser hastası anne Cihan Acun, gözyaşlarını tutamayarak, şunları söyledi:

“Nasıl ciğerim parçalanıyor şuanda. Onların annesinin de ciğeri öyle parçalansın. Adalete bırakıyorum onları. İnsan değildir onlar. İnsan olsa böyle yapmazlardı. O izleyenlerde kendisini adam yerine koymasın. Ben olsam kalkardım. İnsan o çığlığı görünce vicdan varsa dayanamazdır. Zaten yarımım yarımım onlar da ciğerimi parçalamış” ifadelerini kullandı.

“İnsanlık dışı bir olay”

Abi İsmail Acun (28) ise olayı anlatarak, “Kardeşim ben sizi duymuyorum demeye çalıştığı halde 3’ü 4’ü vuruyor kardeşime. Dolmuş şoförü ise kavgayı arkadaşlar arasında olduğunu sandığı için ilk başta ayırmamış ama sonra ayırmış kavgayı. Suçluların birisi Ahmet Günsel cüzdanını düşürüyor orada. Ondan ismini öğreniyoruz. Aranmaları var şuanda ama daha yakalanmadı. İnsanlık dışı bir olay. Kimse araya girmiyor, ayırmıyor. Kardeşimi en çok darp eden Ahmet Günsel lisanslı Kick Boks’cuymuş. Onun her vurduğu silah olarak geçmesi lazım. Gerçekten büyük bir şoktayız” diye konuştu.
Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Işitme EngelliTekme Tokat
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