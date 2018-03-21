Isınmak için yaktığı soba canından etti

OLAY, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Adıbelli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarlarda plastik malzeme sattığı öğrenilen Taner Urgun (40) sokak üzerinde 25 LE 778 plakalı minibüs içerisinde iddiaya göre üşümemek için katalitik sobayı yaktı.

Urgun, daha sonra araç içerisinde uykuya daldı. Yanan sobanın aşırı ısınma sonucu araç içerisinde bulunan plastik ve tahta malzemeleri tutuşturdu. Yanan malzemeleri fark edemeyen Urgun’un içerisinde bulunduğu aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yanan araca müdahale etti. Bu sırada polis araç içerisinde uyuyan Taner Urgun’u fark etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin aracın içerisinden çıkararak müdahale ettiği Urgun’un çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Urgun’un olay yerinde gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Daha sonra olay yeri inceleme ekiplerinin araç içerisinde incelemelerde bulundu.

Urgun’un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Urgun’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.