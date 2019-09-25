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Işın Karaca'nın acı günü

Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu

GÜNCEL 25.09.2019, 22:25
Işın Karaca'nın acı günü
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ÜNLÜ sanatçı Işın Karaca'nın dedesi hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Enver Dedem..
Ben 12 yaşındaydım tanıştığımızda. Anneannemin gönlünü fethetmiş, aşka yeniden inandırmıştı...
Birlikte geçirdikleri 30 küsür senenin ardından bugün dedemize veda ediyoruz...
Son 5 yıldır Alzeimer ile mücadele ederken, parkinson ve bir de üstüne felç tüm ailemizi sarstı...
Bugün 12:40 saatinde Enver dedemizin kalbi daha fazla dayanamadı ve 85 yaşında hakkın rahmetine kavuştu...
Kıbrıs’ta bulunan tüm dostlarımıza, arayan, soran, ailemizi yalnız bırakmayan tüm can dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız..
Cenazemiz Cuma günü , 27.09.2019 tarihinde ikindi namazına mutabık, (GAU)
Karaoğlanoğlu camisinde cenaze namazı kılınıp Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedilecektir.
Mekanın cennet olsun dede...

#ünlü sanatçı #Işın Karaca
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